foto Ap/Lapresse

22:19

- Chiusura in rialzo per Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,96% fermandosi a 14.973,96 punti, dopo aver superato nel corso della seduta i 15.000 punti, prima volta nella storia. Bene anche il Nasdaq, che sale dell'1,14% a 3.378,63 punti, e l'indice S&P500, che guadagna l'1,05% a 1.614,41 punti, superando a sua volta per la prima volta la soglia dei 1.600.