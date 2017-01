foto Getty

15:52

- Wall Street, sulla scia dei dati positivi sul fronte del mercato del lavoro, apre in rialzo. Il Dow Jones guadagna lo 0,95% a 14.965 punti e il Nasdaq l'1,3% a 3.372,84 punti. Record per l'indice S&P500 che guadagna l'1% e per la prima volta supera i 1.600 punti. A spingere la Borsa americana il tasso di disoccupazione, che ad aprile è sceso al 7,5%: si tratta del livello più basso dal dicembre del 2008.