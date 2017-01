Ue: peggiora ancora la disoccupazione in Italia

foto Getty Correlati Ocse: "Imu? Prima tagliare le tasse sul lavoro"

12:07 - Peggiora ancora la disoccupazione in Italia e, secondo le previsioni della Commissione Ue, raggiungerà quota 11,8% nel 2013 e sfonderà la soglia del 12%, arrivando al 12,2% nel 2014. "La ripresa dell'attività economica è troppo lenta per ridurre la disoccupazione", spiega la Commissione Ue, sottolineando che per l'Italia "non ci sono segni di ripresa a breve" e il Pil "continua a contrarsi", portandosi a -1,3% nel 2013 e 0,7% nel 2014.

Il deficit italiano per il 2013 si ferma al 2,9%, e nel 2014 scende al 2,5%: queste le stime della Commissione Ue che confermano come l'Italia stia sotto la soglia fatidica del 3% e quindi sulla buona strada per chiudere la procedura per disavanzo eccessivo. La stima include il pagamento dei debiti della P.A.



Il deficit sotto il 3% "facilita" la chiusura della procedura per l'Italia, ma resta "soggetta agli impegni di consolidamento" e "al dettaglio delle riforme" contenute nel programma di stabilità che Bruxelles si aspetta dal governo "nelle prossime settimane", avendo già avuto contatti col ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni.



Rehn: "Debito elevato, Italia prosegua risanamento" - Con il debito pubblico "così elevato" per l'Italia "è necessario proseguire con il consolidamento dei conti anche dopo l'eventuale uscita dalla procedura per deficit": lo ha detto il commissario agli affari economici Olli Rehn, spigando che il nostro Paese deve soprattutto "riprendere competitività e capacità di crescita".