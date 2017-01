Borsa, Wall Street chiude in rialzo

foto Getty

22:20

- Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,88%, a 14.831,04 punti, e il Nasdaq che cresce dell'1,26%, a 3.340,62 punti. Bene anche lo S&P 500, in rialzo dello 0,94%, a 1.597,54 punti.