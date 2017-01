foto Getty

- Ancora cattive notizie per il mercato dell'auto: ad aprile in Italia sono state immatricolate 116.209 nuove vetture, in calo del 10,83% rispetto alle 130.321 di un anno fa. Dopo la pausa di marzo (-4,9%) torna quindi una flessione a due cifre. Lo comunica il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Per Fiat Group Automobiles le immatricolazioni di aprile sono 35.093 nuove auto (-14,4% rispetto alle 40.871 del 2012).