foto Ap/Lapresse

18:00

- Chiusura in calo per Piazza Affari: nonostante un recupero nell'ultima fase della seduta, il Ftse Mib segna una flessione dello 0,12% a 16.748 punti. Il Ftse Italia All Share cede lo 0,07% a 17.777 punti, mentre il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,26%. Il listino milanese è stato appesantito da Tenaris (-4,87%), che ha diffuso una trimestrale deludente, e dalle banche dopo il taglio dei tassi della Bce.