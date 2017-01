foto Ap/Lapresse

15:18

- Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, intravede buone prospettive per l'Italia. "Gli spread e gli squilibri finanziari dei Paesi sotto stress, inclusa Spagna e Italia - afferma - sono in calo e segnalano un ritorno di fiducia anche grazie alle misure della Bce". Poi il presidente dell'organismo Ue bacchetta le banche che non possono utilizzare la mancanza di liquidità come scusa per non fornire credito all'economia.