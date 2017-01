foto Ap/Lapresse

- La Banca centrale europea ha preso varie misure per fornire liquidità, per rilanciare i prestiti al settore privato e aiutare la domanda interna. Tra queste c'è il prolungamento fino a metà 2014 delle aste con cui la Bce fornisce liquidità illimitata a scadenza trimestrale. Lo ha annunciato il presidente dell'organismo, Mario Draghi. Il taglio dei tassi, ha aggiunto Draghi, dovrebbe inoltre sostenere la ripresa più in là, nel corso dell'anno.