La Bce taglia i tassi allo 0,50%: è minimo storico Draghi: "Così aiuteremo la ripresa economica"

L'euro e le altre valute 15:38 - La Banca centrale europea ha tagliato il tasso d'interesse principale allo 0,50% dallo 0,75%, raggiungendo un nuovo minimo record. Lo ha annunciato la stessa Bce. Il tasso sui prestiti marginali scende di mezzo punto all'1%, quello sui depositi resta invariato allo 0%. - La Banca centrale europea ha tagliato il tasso d'interesse principale allo 0,50% dallo 0,75%, raggiungendo un nuovo minimo record. Lo ha annunciato la stessa Bce. Il tasso sui prestiti marginali scende di mezzo punto all'1%, quello sui depositi resta invariato allo 0%.

Era da dieci mesi che Francoforte non toccava il costo del denaro: l'intervento è arrivato oggi, come atteso dai mercati, dopo che gli ultimi dati diffusi hanno segnalato un forte raffreddamento dell'inflazione ad aprile.



Draghi: "L'intervento aiuterà la ripresa" - La decisione della Bce "dovrebbe sostenere la ripresa più in là" nel corso dell'anno, ha detto il presidente Mario Draghi nella conferenza stampa successiva alla riunione del direttivo, che in questa occasione si è svolta a Bratislava.



Draghi ha poi precisato che la Bce ha iniziato una fase di consultazioni con altre istituzioni per sostenere il mercato dei titoli garantiti da prestiti emessi dalle banche, in un'operazione tesa a facilitare i prestiti a famiglie e imprese. "La nostra politica monetaria dovrebbe aiutare la domanda interna", si è poi augurato Draghi, sottolineando che la stessa politica della Bce resta "accomodante". A tal riguardo, ha detto poi che le banche non possono utilizzare la mancanza di liquidità come scusa per non fornire credito all'economia.



In quest'ottica, Francoforte prolungherà fino alla metà del 2014 le aste con cui fornisce liquidità illimitata a scadenza trimestrale, mentre, come ha sottolineato ancora Draghi, sono già state prese varie misure per fornire liquidità e per rilanciare i prestiti al settore privato.



"Non si fermi il risanamento" - Il numero uno dell'Eurotower ha poi sottolineato che i governi dei Paesi dell'Eurozona "non devono allentare gli sforzi per ridurre i deficit, e dovrebbero continuare a promuovere riforme strutturali".



"Ritorno fiducia anche per Spagna e Italia" - Secondo Draghi inoltre, gli spread e gli squilibri finanziari dei Paesi sotto stress, incluse Spagna e Italia, sono in calo e segnalano un ritorno di fiducia anche grazie alle misure della Bce.



E ancora, il numero uno di Francoforte ha detto che le parole di Angela Merkel, secondo cui in Germani i tassi andrebbero alzati e non abbassati, non toccano l'indipendenza della Bce. La reazione alle dichiarazioni della cancelliera, secondo Draghi, è stata esagerata.



Cgia: "Con il taglio dei tassi risparmi per 3,6 miliardi" - Con la riduzione del costo del denaro deciso dalla Bce ci sarà più liquidità per famiglie e imprese per 3,6 miliardi, secondo i calcoli dell'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, che prevede "finalmente un po' di ossigeno per le famiglie e le imprese italiane". La riduzione degli interessi comporterà infatti per le aziende un risparmio sui costi di 1,23 miliardi di euro all'anno, mentre il vantaggio per le famiglia sarà di 2,39 miliardi.



A fronte di un livello di indebitamento delle nostre imprese nei confronti del sistema bancario italiano pari a 958 miliardi di euro (ultimo dato disponibile al 28 febbraio), dice la Cgia, la riduzione del Tasso ufficiale di sconto (Tus) allo 0,5% determinerà una contrazione degli interessi annui a carico del sistema imprenditoriale italiano stimata in 2,39 miliardi di euro. Per ciascuna impresa la decisione della Bce consentirà una riduzione della spesa media annua pari a 461 euro.



Per le famiglie che hanno contratto un mutuo per l'acquisto di una abitazione o di un bene mobile (debito complessivo di 499,1 miliardi di euro), il risparmio dovuto alla riduzione dei tassi di interesse sarà invece pari a 1,24 miliardi di euro. Il beneficio medio annuo di ciascuna famiglia sarà dunque di 49 euro.



"E' bene precisare - ricorda il segretario Cgia Giuseppe Bortolussi - che la riduzione del tasso di interesse potrebbe non tramutarsi in una corrispondente contrazione del costo del denaro nel nostro Paese. Pertanto, i risparmi in capo alle famiglie alle aziende da noi calcolati potrebbero essere sovrastimati".



Se la riduzione del Tus dello 0,25% sarà recepita anche a livello bancario italiano, saranno gli imprenditori della Lombardia, del Trentino Alto Adige e dell'Emilia Romagna ad avere i maggiori vantaggi. In Lombardia, a fronte di un indebitamento complessivo pari a 259,6 miliardi, ciascuna impresa beneficerà di una diminuzione media del costo del denaro pari a 796 euro all'anno. Per le aziende del Trentino Alto Adige (debito complessivo pari a 28,4 miliardi), i minori costi per impresa saranno di 702 euro; in Emilia Romagna (con una esposizione bancaria di 105,8 miliardi), il calo del costo del denaro consentirà di far risparmiare a ogni singola impresa ben 630 euro all'anno.



Quanto alle famiglie, saranno quelle lombarde a ricevere i maggiori benefici: a fronte di un debito di 111,2 miliardi di euro, il risparmio medio annuo ammonterà a 64 euro. Seguono quelle del Lazio che, con una esposizione di 60,2 miliardi, avranno un risparmio medio annuo di 58 euro, mentre al terzo posto di questa particolare graduatoria si piazzano quelle del Trentino: con un debito bancario che ammonta a 10,2 miliardi di euro, la riduzione media annua del costo del denaro farà risparmiare a ciascun nucleo famigliare residente in questa regione a statuto speciale ben 58 euro.