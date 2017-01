Crescita, Saccomanni: "Avanti con le riforme"

foto LaPresse Correlati Italia, l'Ocse taglia le stime del Pil

Letta a Bruxelles: crescita sì, ma conti in ordine 12:02 - Il neoministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, annuncia l'intenzione del governo di proseguire "con fermezza sulla strada delle riforme strutturali, che sono già state iniziate. Riforme che hanno un effetto di sostegno alla crescita". Intanto Saccomanni ha spiegato che "entro fine maggio, al massimo entro i primi di giugno, la procedura Ue sul deficit eccessivo può essere chiusa", e questo sarebbe un riconoscimento del percorso fatto. - Il neoministro dell'Economia,, annuncia l'intenzione del governo di proseguire "con fermezza sulla strada delle riforme strutturali, che sono già state iniziate. Riforme che hanno un effetto di sostegno alla crescita". Intanto Saccomanni ha spiegato che "entro fine maggio, al massimo entro i primi di giugno, la procedura Ue sul deficit eccessivo può essere chiusa", e questo sarebbe un riconoscimento del percorso fatto.

Saccomanni ha inoltre sottolineato che l'attuale crisi economico-finanziaria è "grave. Vorremmo definitivamente uscirne il più presto possibile". Ha sottolineato che il suo governo "prosegue con fermezza sulla strada delle riforme strutturali, che sono già iniziate. Riforme che hanno un effetto di sostegno alla crescita. Un effetto sostanziale". E ha poi ricordato che, per gli esodati e per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, tra le priorità da affrontare, "non possono essere assunti provvedimenti improvvisati".



Se in passato "l'incertezza ha pesato, a causa della politica, sull'economia italiana", ha ripreso Saccomanni, quel momento "è superato: abbiamo aperto una fase nuova, che è importante per stemperare la paralisi reciproca che ha reso la crisi più acuta". E ancora, commentando le stime dell'Ocse, ha precisato che queste ultime "non tengono conto dell'impatto del decreto per la restituzione dei debiti della Pubblica amministrazione", che ci sarà già nel 2013 e nel 2014. D'altra parte, ha aggiunto, il decreto è recente e l'organizzazione non ha avuto i tempi tecnici considerarlo.