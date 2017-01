foto Ap/Lapresse

09:37

- Apertura in calo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano il Ftse Mib cede lo 0,17 per cento. Diversi gli andamenti delle altre Piazze europee: Madrid apre in positivo (+0,12%), poco mossa Francoforte, netto calo per Parigi (-0,80%). Segno meno anche per Londra che cede lo 0,17%.