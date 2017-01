foto Olycom

13:49

- La nascita del nuovo governo è giudicata positivamente dall'agenzia di rating Fitch, ma sull'Italia permane l'incognità stabilità. "La formazione di un nuovo governo è una cosa positiva per l'Italia, ma il Paese ha pochi margini di manovra sul risanamento dei conti - si legge infatti in una nota diffusa da Fitch - e la nuova coalizione potrebbe non durare abbastanza per varare le riforme economiche e strutturali necessarie per la crescita".