- "La riforma Fornero è stata disegnata in modo molto coerente per una economia in crescita, ma può avere problemi per una economia in recessione. Bisogna capire cosa modificare, ma il mercato del lavoro ha bisogno di stabilità delle regole". Lo ha detto il neoministro del Lavoro, Enrico Giovannini, non escludendo modifiche. "Occorre urgentemente affrontare le emergenze occupazionali", ha aggiunto