17:59

- Chiusura in rosso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che registra una flessione dello 0,96% a 16.767 punti. Il Fste All Share arretra dello 0,78% a 17.789 punti, mentre il Ftse Italia Star guadagna lo 0,05% a 12.368 punti. Fiat Industrial, a causa dei risultati trimestrali più deboli del previsto, è il titolo peggiore del listino (-5,30%). Negative anche le altre Piazze europee, ad eccezione di Francoforte (+0,50%).