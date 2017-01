foto LaPresse

15:57

- Listini deboli in apertura di contrattazioni a Wall Street, dove il Dow Jones perde lo 0,10% a 14.801 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,02% a quota 3.307. Le vendite puniscono in particolare Pfizer dopo la diffusione della trimestrale. Tra i dati macroeconomici, la forte crescita dei prezzi delle case, aumentati del 9,3% secondo l'indice Case-Shiller nelle venti maggiori città: era da maggio 2006 che non si registrava un balzo così elevato.