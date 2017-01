foto Ansa

11:30

- L'inflazione crolla ad aprile, scendendo all'1,2% dall'1,6% di marzo. Lo rileva l'Istat. La crescita dei prezzi al consumo segna così la settima frenata consecutiva. E' il tasso più basso da febbraio 2010. L'Istituto spiega come "il forte rallentamento" sia dovuto al calo registrato per i beni energetici. Brusco calo del tasso d'inflazione ad aprile anche in Ue: nei 17 Paesi dell'Eurozona, riporta Eurostat, è passato dall'1,7% di marzo all'1,2%.