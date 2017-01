foto Ap/Lapresse

22:47

- Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones termina con un guadagno dello 0,72% a 14.818,83 punti, il Nasdaq con un progresso dello 0,85% a 3.307,02. Mentre lo S&P 500, con un aumento dello 0,71% a 1.593,37 punti, segna un nuovo record, battendo quello dell'11 aprile. A dare ottimismo agli investitori i dati sul mercato immobiliare Usa, migliori del previsto. Dopo la chiusura di New York, l'euro è scambiato a 1,3099 dollari.