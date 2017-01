S&P frena l'ottimismo: "Rating Italia stabile"

foto Afp 19:05 - La nuova coalizione di governo non fa cambiare il rating sull'Italia, che resta a BBB+. Lo afferma Standard & Poor's, sottolineando che ci sono rischi significativi sul fatto che l'economia possa non riprendersi nella seconda metà dell'anno: "Le parole iniziali di Letta suggeriscono un'intenzione a rallentare, ma non invertire, la velocità del risanamento fiscale". - La nuovanon fa cambiare il, che resta a. Lo afferma, sottolineando che ci sono rischi significativi sul fatto che l'economia possa non riprendersi nella seconda metà dell'anno: "Le parole iniziali di Letta suggerisconoma non invertire, la velocità del risanamento fiscale".

"Non è chiaro se la nuova coalizione di governo sarà in grado di attuare riforme pro-crescita. Le iniziali parole del premier Enrico Letta suggeriscono un'intenzione a rallentare ma non invertire la velocità di risanamento. Sappiamo inoltre che la legge elettorale potrebbe essere riformata e questo, a nostro avviso, rafforzerebbe la capacità di azione dei futuri governi", spiega l'agenzia di rating.



"Con un debito a circa il 125% del pil alla fine del 2012 contro il 103% della fine del 2007, la flessibilità fiscale dell'Italia è limitata. Un'inversione rispetto alle recenti misure di entrate non sarebbe compatibile con le nostre attese di un picco del debito alla fine di quest'anno - afferma Standard & Poor's -. Riteniamo che ci sia un significativo rischio che l'economia italiana possa non riprendersi nella seconda metà del 2013. L'economia infatti potrebbe continuare a contrarsi e questo mettere a rischio l'appoggio politico e fiscale alle riforme". La debolezza dell'economia si fa sentire sulle banche che, se dovessero impiegare di più a risanare i loro bilanci creerebbero ulteriori problemi al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese.



Ma Piazza Affari la pensa diversamente e chiude a +2% - Chiusura positiva per Piazza Affari, che accoglie in maniera favorevole il discorso alla Camera del premier Enrico Letta. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,20% a 16.929 punti, riportando il listino milanese sui livelli di oltre due mesi fa. Il Ftse Italia All Share cresce del 2,06% a 17.935 mentre il Ftse Italia Star segna un rialzo dell'1,32% a 12.362 punti.



Mentre lo spread scende a 270 punti - Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco chiude in netto calo a 270 punti base dai 285 punti di venerdì. Il tasso sul decennale del Tesoro cala al 3,91%. In discesa anche il differenziale della Spagna, a 294 punti col tasso sui Bonos al 4,13%.