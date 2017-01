foto Dal Web

17:48

- Chiusura positiva per Piazza Affari, che accoglie in maniera favorevole il discorso alla Camera del premier Enrico Letta. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,20% a 16.929 punti, riportando il listino milanese sui livelli di oltre due mesi fa. Il Ftse Italia All Share cresce del 2,06% a 17.935 mentre il Ftse Italia Star segna un rialzo dell'1,32% a 12.362 punti.