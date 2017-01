foto Ap/Lapresse

09:38

- Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,61% a 16.666 punti e il Ftse All Share lo 0,52% a 17.659 punti. Bene anche le altre Piazze europee: Francoforte segna un rialzo dello 0,3%, Parigi guadagna lo 0,5% così come Madrid. Avvio in parità invece per la Borsa londinese.