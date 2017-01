Moody's: valuteremo il nuovo governo italiano

foto Ap/Lapresse Correlati Tagliate le stime di crescita dell'Italia 08:32 - Moody's guarda con molta attenzione al nuovo governo italiano guidato da Enrico Letta. L'agenzia di rating verificherà la capacità dell'esecutivo di proseguire sulla strada delle riforme. La situazione è ancora difficile e "non è ancora escluso che l'Italia debba ricorrere al fondo salva Stati" ha detto un dirigente di Moody's. - Moody's guarda con molta attenzione al nuovo governo italiano guidato da Enrico Letta. L'agenzia di rating verificherà la capacità dell'esecutivo di proseguire sulla strada delle riforme. La situazione è ancora difficile e "non è ancora escluso che l'Italia debba ricorrere al fondo salva Stati" ha detto un dirigente di Moody's.

"Verificheremo l'impegno del nuovo esecutivo e la sua capacità di attuare con determinazione le grandi riforme strutturali di cui l'Italia ha bisogno", ha detto Dietmar Hornung, responsabile per i rating sovrani di Moody's, a Repubblica. "Per il momento la situazione resta difficile". Per Moody's non è inoltre ancora possibile escludere che Roma possa aver bisogno dell'aiuto del Fondo Salva Stati e della Bce, il che aprirebbe nuove incognite in termini di capacità di fare fronte alle condizioni legate a tale supporto.



La presenza di un surplus delle partite correnti, però, lascia spazi per una riduzione del debito, i cui tassi sono al momento più bassi della media storica, intorno al 4% rispetto al 4,8% degli ultimi cinque anni, sottolinea Hornung. Proprio il basso livello dei tassi è uno dei fattori citati a sostegno del rating, mentre l'anemia della crescita pesa negativamente. Contestualmente alla conferma del merito di credito, Moody's ha peggiorato la propria previsione di caduta del Pil italiano per quest'anno, portandola a -1,8% da -1,0%.