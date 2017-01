foto LaPresse

- L'ex presidente Mps Mussari è indagato per truffa e usura ai danni della banca. Per lui, oltre che per Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, il gip ha respinto l'ordine di sequestro d'urgenza di 14,5 mln firmato dai pm, che lo avevano anche iscritto nel registro degli indagati, insieme con Sayeed, ex esecutive manager per Europa e Medio Oriente, e Ricci, ex responsabile per l'Italia di Nomura. Il gip ha respinto il sequestro per Nomura di 2 mld.