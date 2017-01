Aumento Iva, stangata da 103 euro a famiglia

foto LaPresse Correlati Aumento dell'Iva, Monti prepara la "manovrina" 11:31 - Nuova stangata in arrivo per gli italiani. La Cgia di Mestre informa che l'aumento dell'Iva costerà 103 euro a famiglia: dall'1 luglio l'aliquota del 21% salirà infatti al 22%. Per il 2013 il costo complessivo a carico dei consumatori sarà di 2,1 miliardi di euro, dal 2014 toccherà i 4,2 mld. Molti i beni che subiranno un ritocco all'insù: dal vino ai giocattoli, dai mobili ai computer. - Nuova stangata in arrivo per gli italiani. La Cgia di Mestre informa che l'costerà 103 euro a famiglia: dall'1 luglio l'aliquota del 21% salirà infatti al 22%. Per il 2013 il costo complessivo a carico dei consumatori sarà di, dal. Molti i beni che subiranno un ritocco all'insù: dal vino ai giocattoli, dai mobili ai computer.

Per quanto riguarda le bevande, saranno vino e birra che costeranno di più per effetto dell'aumento Iva, stabilito dal governo Monti. Tra i prodotti non alimentari, i rincari riguarderanno carburanti, riparazioni auto, abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, giocattoli e computer.



Ipotizzando che i comportamenti di consumo delle famiglie italiane rimangano immutati, la Cgia, l'Associazione artigiani e piccole imprese, stima che per un nucleo costituito da tre persone l'aggravio medio annuo toccherà gli 88 euro. Nel caso di una famiglia di quattro persone invece l'incremento medio annuo sarà di 103 euro. Dal momento che per il 2013 l'aumento Iva interesserà solo il secondo semestre, per quest'anno il rincaro peserà soltanto per la metà: 44 euro per una famiglia di tre persone, 51,5 per quella di quattro.