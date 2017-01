foto Afp

07:00

- Valeant Pharmaceuticals International sta trattando l'acquisto della rivale Actavis per 13 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che le due parti stanno lavorando a un'intesa tutta in titoli. Un accordo non appare però facilmente a portata di mano, poiché alcuni manager di Actavis si sono detti contrari all'operazione.