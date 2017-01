foto Ap/Lapresse

15:51

- Indici poco mossi in apertura alla Borsa di New York, con il Dow Jones che guadagna lo 0,08% a 14.691 punti e il Nasdaq a +0,32% a quota 3.280. Positivi i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, scese di 16mila unità a 339mila, raggiungendo così i livelli minimi dal 9 marzo. Arrivano tuttavia altri segnali che dicono che lo slancio occupazionale è in fase di rallentamento anche negli Stati Uniti.