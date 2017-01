foto LaPresse

- "I politici europei devono prendere misure decisive e durature per rafforzare le prospettive del continente per la crescita ed evitare rischi di stagnazione". Lo ha affermato il numero due del Fondo monetario internazionale, David Lipton, in un discorso a Londra, sollecitando ulteriori riforme "per mettere la crisi nello specchietto retrovisore". "La Banca centrale europea deve mantenere il suo approccio molto accomodante", ha aggiunto.