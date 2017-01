foto Ansa

07:05

- Verizon avrebbe assunto degli advisor per preparare una possibile offerta da 100 miliardi di dollari in contanti e titoli per rilevare il 45% di Verizon Wireless in mano a Vodafone. Lo riporta la Reuters, citando alcune fonti, secondo le quali Verizon non ha ancora presentato alcuna offerta, ma avrebbe assunto banche e advisor legali per una possibile mossa.