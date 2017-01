foto Getty

16:10

- Avvio di seduta debole per Wall Street con il Dow Jones in rialzo dello 0,09% a 14.736,77 punti, il Nasdaq in calo dello 0,11% a 3.265,53 punti così come lo S&P 500 in ribasso dello 0,04% a 1.578,18 punti. Sui listini, in particolare sui tecnologici, domina Apple, che perde terreno dopo la pubblicazione di previsioni deludenti.