- Dati sempre più sconfortanti per il mercato del lavoro in Italia, soprattutto al Sud. Secondo i dati Istat, infatti, il tasso di disoccupazione, a livello nazionale, è passato dal 6,4% del 1977 al 10,7% del 2012. Sebbene presenti andamenti simili nelle tre macro aree, ha segnalato ritmi di crescita differenti. In 35 anni il Mezzogiorno ha mostrato la crescita maggiore, con il tasso più che raddoppiato: dall'8,0% del 1977 al 17,2% del 2012.