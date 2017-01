"Ponte" del 25 aprile, 56 milioni italiani a casa

foto Ansa 10:21 - Circa 56 milioni di italiani rimarranno a casa per il "ponte" del 25 aprile: saranno infatti circa 4,35 milioni gli italiani in vacanza, che pernotteranno almeno una notte fuori casa, per una flessione dell'11,3% rispetto al 2012. L'indagine è stata realizzata dall'Istituto ACS Marketing Solutions per Federalberghi. - Circarimarranno a casa per il: saranno infatti circa 4,35 milioni gli italiani in vacanza, che pernotteranno almeno una notte fuori casa, perrispetto al 2012. L'indagine è stata realizzata dall'Istituto ACS Marketing Solutions per

"E' un ulteriore campanello d'allarme quello che fa squillare la previsione turistica per il 'ponte' del 25 aprile, destinato a vedere appena il 7,3% di italiani in viaggio, approfittando dell'opportunità offerta dal calendario", commenta il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca.



Il giro d'affari sarà pari a 1,4 miliardi di euro contro l' 1,6 mld del 2012, per un calo del 12,5%.