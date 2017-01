foto Ap/Lapresse

09:22

- Avvio di seduta piatto per Piazza Affari. Dopo la performance eccellente di martedì, l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in rialzo dello 0,03% a 16.495 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre Piazze europee: Francoforte ha aperto sulla parità, così come invariata è la Borsa di Parigi. Lieve calo per Londra con il Ftse-100 che perde lo 0,14%.