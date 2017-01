foto Ap/Lapresse

00:02

- Per la prima volta in dieci anni, Apple chiude con un utile netto in calo: il secondo trimestre dell'esercizio fiscale viene archiviato con un utile di 9,5 mld di dollari, il 18% in meno rispetto agli 11,6 mld di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Lo comunica l'azienda in una nota. Bene le vendite, con 37,4 mln di iPhone e 19,5 mln di iPad nel secondo trimestre, contro i 35,1 e gli 11,8 mln dello stesso periodo del 2012.