foto LaPresse

20:04

- "Dopo un anno di notevoli sacrifici, ora l'Italia è un Paese più solido". Lo ha detto Vittorio Grilli in parlamento durante l'audizione sul Def, sottolineando che "se le stime 2015-17 saranno confermate, per il pareggio di bilancio sarà" sufficiente "un percorso di manutenzione dei conti pubblici e non interventi strutturali".