foto Ansa

15:31

- Per Bankitalia sono due i fattori che penalizzano i contribuenti onesti: l'eccessiva pressione fiscale, ormai al 44%, e l'alto livello di evasione fiscale. Questi dati non solo rendono il "carico" su chi paga le tasse ancora "più ingente" ma sono, di fatto, di ostacolo alla crescita. La Banca d'Italia ricorda poi che "per mantenere il pareggio di bilancio anche dal 2015 saranno necessarie correzioni", anche se in misura minore rispetto al passato.