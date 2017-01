foto Ap/Lapresse

- A causa della crisi si può stimare "un'area della povertà assoluta che raggiunge oggi oltre 4 milioni di persone". Ma si tratta di "una valutazione prudenziale, in quanto i poveri assoluti sono passati da 2,3 milioni del 2006 a 3,5 milioni nel 2011". E' quanto si legge nella relazione presentata da Rete Imprese Italia in audizione al Senato. "La crisi finanziaria, trasformandosi in crisi economica, è ormai prossima alla crisi sociale".