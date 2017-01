foto Ap/Lapresse

09:22

- Avvio di seduta stabile per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,08% a 16.035 punti. Bene Stm (+1,34%) dopo le stime sul secondo trimestre, mentre scivola Bpm (-2,87%), penalizzata dalle dimissioni del presidente del Cds Filippo Annunziata. Apre in leggero rialzo la Borsa di Parigi così come Londra che è sulla parità. Francoforte invariata, Madrid +0,2%.