Eurostat: scendono le stime del debito pubblico

Il deficit della zona euro nel 2012 e' al 3,7%, in discesa rispetto al 4,2% del 2011. Il debito sale al 90,6% del pil, rispetto all'87,3% del 2011.

L'Italia assieme ad altri 16 Paesi e' ancora nell'elenco degli Stati membri con deficit superiore al 3%. I dati di oggi erano attesi dalla Commissione Ue perche' sono uno degli elementi che i suoi servizi valuteranno per decidere se chiudere o meno la procedura per deficit eccessivo aperta dal 2009.

Per chiudere la procedura, il deficit deve essere sotto il 3% nel 2012, 2013 e 2014. Le stime del 2013 di Bruxelles al momento lo danno al 2,1% (ma c'e' da aggiungere i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione che secondo il governo lo porteranno al 2,9%), e stessa cifra anche per il 2014. Il commissario agli affari economici Olli Rehn ha di recente affermato che l'Italia e' sulla buona strada per chiudere la procedura, ma oltre ai dati Eurostat sul 2012 si dovranno aspettare le nuove previsioni economiche che Bruxelles pubblichera' il 3 maggio, e che terranno in considerazione anche i pagamenti dei debiti p.a., prima di poter decidere.