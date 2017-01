foto Dal Web

- Si è constatato che "i rischi estremi si sono ridotti in maniera importante", "ma restano incertezze legate all'Europa, dove c'è stato un miglioramento della finanza ma non dell'economia reale". Lo ha detto il ministro dell'economia, Vittorio Grilli, al termine della cena dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali del G20. "La sfida della crescita non è ancora stata vinta" ha quindi aggiunto Grilli.