foto Ap/Lapresse

18:47

- Chiusura positiva, anche se sotto i massimi, a Piazza Affari, grazie al balzo delle banche. Pesa il voto sul presidente della Repubblica. Il mercato sembrava scommettere sull'elezione di Franco Marini, bocciato al primo scrutinio. L'Ftse Mib termina in rialzo dello 0,63% a 15.480 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,51% a quota 16.508. Fra le migliori Lottomatica (+3,87%), Banco Popolare +2,8%. Giù Telecom Italia (-1,01%) e RCS (-6,31%).