foto Ansa

08:38

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo dell'1,22%, con gli investitori su posizioni prudenti in vista degli utili societari in Giappone e del summit dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali del G20. L'indice Nikkei perde 162,82 punti e si attesta a quota 13.220,07, scontando inoltre il rafforzamento dello yen su dollaro ed euro.