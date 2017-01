Borsa, Milano chiude in negativo

foto Ap/Lapresse

17:44

- Chiusura in calo per Piazza Affari col Ftse Mib che perde lo 0,96% a 15.383 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,96% a 16.425 punti mentre il Ftse Italia Star segna un ribasso dello 0,92% a 11.922 punti.