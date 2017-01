foto Ap/Lapresse

16:06

- "Il credito si sta contraendo rapidamente in Italia e Spagna". A lanciare l'allarme è il Fondo monetario internazionale. Per questo motivo il credito alle pmi è una "priorità" e può essere migliorato anche riducendo i debiti arretrati del governo, come deciso dall'Italia con lo stanziamento di 40 miliardi di euro. L'Fmi ha quindi promosso la strada perseguita da Roma che ha deciso di intervenire con un decreto.