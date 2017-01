Bankitalia: bene l'avanzo primario ma grazie all'aumento delle tasse

foto Getty Correlati Crisi, Italcementi taglia fabbriche 15:56 - "L'aumento dell'avanzo primario in rapporto al prodotto è riconducibile alla crescita dell'incidenza delle entrate", passata dal 46,6 del 2011 al 48,1% dello scorso anno, che ha superato il precedente record del 1997 (47,4%). Lo scrive Bankitalia nel bollettino mensile. L'ulteriore aumento nel 2014 permetterà la "stabilizzazione del rapporto tra il debito e il prodotto anche qualora la crescita di quest'ultimo fosse modesta". - "L'aumento dell'in rapporto al prodotto è riconducibile alla crescita dell'incidenza delle", passata dal 46,6 del 2011 al 48,1% dello scorso anno, che ha superato il precedente record del 1997 (47,4%). Lo scrive Bankitalia nel bollettino mensile. L'ulteriore aumento nel 2014 permetterà la "stabilizzazione del rapporto tra il debito e il prodotto anche qualora la crescita di quest'ultimo fosse modesta".

"Occorre proseguire con politiche economiche efficaci e credibili, che interrompano la spirale recessiva in atto nel nostro Paese quasi ininterrottamente dal 2008", prosegue Bankitalia che sottolinea anche i buoni risultati dello spread. "Gli ultimi dati disponibili segnalano una ripresa degli afflussi di capitale dall'estero anche verso il nostro Paese", con un saldo negativo nel sistema Target2 "sensibilmente diminuito in Spagna e attenuato anche in Italia", si legge ancora nel bollettino economico.



"Misure contro spirale recessiva" - "Occorre proseguire con politiche economiche efficaci e credibili, che interrompano la spirale recessiva in atto nel nostro Paese quasi ininterrottamente dal 2008", avverte Bankitalia.



Allarme del Fmi: "Credito si contrae" - "Il credito si sta contraendo rapidamente in Italia e Spagna". Per il Fmi, il credito alle Pmi è una "priorità e può essere migliorato anche riducendo i pagamenti arretrati del governo", come deciso dall'Italia con lo stanziamento di 40 miliardi di euro. Il sistema bancario italiano è solido, ha un livello di capitale adeguato e gli stress test hanno mostrato che il capitale è sufficiente ad affrontare lo scenario peggiore. Lo afferma Josè Vinals, del dipartimento mercati e capitali del Fondo monetario.