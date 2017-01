Crisi nelle costruzioni, Italcementi chiude metà degli stabilimenti italiani

foto LaPresse Correlati La quotazione del titolo Italcementi in tempo reale 13:08 - Italcementi ridurrà da 17 a 8 gli stabilimenti produttivi in Italia. Lo ha annunciato il direttore generale del gruppo, Giovanni Ferrario, durante l'assemblea degli azionisti. Ferrario ha ricordato anche la grave crisi del settore e del mercato dove, a fronte di una eccessiva produzione, "la domanda resta allineata ai livelli della fine degli anni Sessanta". ridurrà da 17 a 8 gli stabilimenti produttivi in Italia. Lo ha annunciato il direttore generale del gruppo,, durante l'assemblea degli azionisti. Ferrario ha ricordato anche la grave crisi del settore e del mercato dove, a fronte di una eccessiva produzione, "la domanda resta allineata ai livelli della fine degli anni Sessanta".

La produzione tornata indietro di 40 anni - "Il mercato italiano del cemento continua ad essere caratterizzato da una sovracapacità produttiva rispetto ad una domanda che si è allineata ai livelli della fine degli anni Sessanta". Queste le dure parole scritte dai vertici di Italcementi nella lettera agli azionisti durante l'assemblea del gruppo.



"L'anno scorso le aspettative di un'inversione della tendenza negativa che aveva caratterizzato il settore delle costruzioni a partire dal 2008 - affermano il presidente di Italcementi, Giampiero Pesenti, e il figlio Carlo, consigliere delegato - si sono allontanate a causa dell'aggravarsi dello scenario congiunturale, soprattutto in Europa, in alcuni fasi entrato in una fase di recessione, spostando l'attesa di segnali concreti di ripresa sono nel prossimo futuro".



Non torneremo più a produrre come una volta - "A fronte di questa nuova realtà, che si prevede non possa più tornare agli elevati livelli pre-crisi", da Italcementi "è stato avviato un intervento con l'obiettivo di razionalizzare l'apparato industriale e distributivo nazionale, senza per questo ridurre le quote di mercato".