Istat: "Aumenta la spesa per le pensioni: +2,9%"

foto Afp 14:07 - Nel 2011 quasi la metà dei pensionati italiani, per la precisione il 44,1% del totale, cioè circa 7,4 milioni di persone, ha ricevuto redditi da pensione per un importo mensile inferiore a 1.000 euro. Per altri 2,2 milioni di pensionati (il 13,3% del totale) gli importi erogati mensilmente non superano i 500 euro.

Nonostante questo nel 2011 la spesa pensionistica totale è cresciuta su base annua del 2,9% a 265,963 miliardi di euro. Lo rende noto l'Istat in un report firmato con l'Inps, spiegando che l'incremento è dovuto all'aumento dell'importo medio delle prestazioni erogate, pari al 3,2% (poiché è aumentato il numero dei pensionati). Mentre la sua incidenza sul Pil è cresciuta di 0,2 punti percentuali (16,85% contro il 16,66% del 2010)



Le pensioni di vecchiaia assorbono il 71,6% della spesa pensionistica totale, quelle ai superstiti il 14,7%, quelle di invalidità il 4,2%. Le pensioni assistenziali pesano per il 7,9% e le indennitarie per l'1,7%.



L'importo medio annuo delle pensioni è pari a 11.229 euro. I titolari di assegno sono 16,7 milioni e, poiché un terzo dei pensionati conta su più di un assegno, ognuno di essi percepisce in media 15.957 euro. Il 13,3% dei pensionati riceve meno di 500 euro al mese. Il 30,8% tra i 500 e i 1.000 euro, il 23,1% tra i 1.000 e i 1.500 euro e il restante 32,8% percepisce un importo superiore ai 1.500 euro.



Le pensioni delle donne sono inferiori - Le donne rappresentano il 52,9% dei pensionati e percepiscono assegni di importo medio pari a 13.228 euro (contro i 19.022 euro degli uomini). Oltre la metà delle donne (53,4%) riceve meno di mille euro al mese, a fronte di circa un terzo (33,6%) degli uomini. Il 27,8% dei pensionati ha meno di 65 anni, il 49,2% ha un'età compresa tra 65 e 79 anni, il 23% ne ha più di 80.