18:07

- Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,61% a 15.533 punti. Chiusura con il segno meno anche per le altre principali Piazze europee: a Parigi l'indice Cac 40 perde lo 0,67%, Londra chiude a -0,62%.