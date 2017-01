foto Ap/Lapresse

16:00

- La ripresa in Europa ci sarà nella seconda parte dell'anno ma soggetta a rischio di avvitarsi in spirale negativa: lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento Ue. "E' della massima importanza che prima dell'estate sia finalizzata la legislazione sulla supervisione bancaria perché entri in vigore nel 2014" ed è "importante anche procedere con il meccanismo di fallimento ordinato delle banche", ha poi spiegato.