foto LaPresse

17:48

- Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,96% a 15.628 punti, mentre il Ftse All Share segna una perdita dello 0,99% a 16.682,90 punti. A determinare la cautela degli investitori, i dati relativi al Pil e alla produzione industriale della Cina, che hanno deluso le aspettative (portando in territorio negativo anche i mercati asiatici) e che vanno a rinfocolare i timori per la crescita globale.