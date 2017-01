Btp Italia, boom adesioni e chiusura anticipata

foto Ansa Correlati Draghi: "Le banche prestino a tassi ragionevoli" 19:15 - Pieno di adesioni e chiusura anticipata a domani del collocamento del Btp Italia. E' quanto annunciato in una nota dal Tesoro, secondo cui nella sola prima giornata le sottoscrizioni hanno registrato contratti per 8,984 miliardi di euro. Il titolo è indicizzato all'inflazione e offre un rendimento minimo garantito del 2,25%. a domani del collocamento del. E' quanto annunciato in una nota dal Tesoro, secondo cui nella sola prima giornata le sottoscrizioni hanno registrato contratti per. Il titolo è indicizzato all'inflazione e offre un

In particolare, spiega la nota, il ministero dell'Economia e delle Finanze, coerentemente con quanto disposto nei precedenti comunicati e come previsto dal decreto di emissione, annuncia di volersi avvalere della facoltà di chiusura anticipata dell'emissione del Btp Italia, indicizzato all'inflazione italiana in considerazione dell'andamento del collocamento nella prima giornata, che ha registrato contratti per un controvalore di 8.984.117.000 euro.



La chiusura anticipata - si legge - avverrà domani 16 aprile 2013 alle 17.30. Pertanto, per l'intera giornata di mercato di domani sarà ancora possibile sottoscrivere il Btp Italia e saranno soddisfatte per intero tutte le proposte irrevocabili di acquisto di questo titolo immesse sul Mot e che abbiano determinato la conclusione di contratti entro la data ed ora di efficacia della chiusura anticipata.