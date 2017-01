Cig, Fornero: "Un miliardo non basta"

foto Ansa 09:10 - Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, promette di impegnarsi a fondo per trovare le risorse necessarie al finanziamento della cassa integrazione. "Se riuscissi a destinare un altro miliardo di euro potrei dirmi soddisfatta - ha spiegato intervenendo al Gr1 -, anche se c'è il rischio che possa non essere ancora sufficiente". - Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, promette di impegnarsi a fondo per trovare le risorse necessarie al finanziamento della cassa integrazione. "Se riuscissi a destinare un altro miliardo di euro potrei dirmi soddisfatta - ha spiegato intervenendo al Gr1 -, anche se c'è il rischio che possa non essere ancora sufficiente".

Non sarà comunque necessaria una manovra aggiuntiva, precisa. ''Sono convinta che non ci deve essere un'altra manovra e mi fido a questo riguardo delle parole del ministro Grilli. Per finanziare gli ammortizzatori sociali dovrà essere seguita la strada che abbiamo già intrapreso: se riusciamo a ridurre ancora alcune voci della spesa pubblica possiamo trovare le risorse, almeno un po' delle risorse che sono necessarie''.



Il ministro Fornero critica su questo punto l'atteggiamento delle forze politiche: ''mi auguro siano consapevoli della gravità di questa emergenza ma qualche volta l'impressione è negativa. Mi sembra che le forze presenti in parlamento siano ancora più concentrate su questioni che riguardano l'esistenza e l'evoluzione dei partiti piuttosto che non ai problemi del Paese''.